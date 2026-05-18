МВД хочет ввести единый порядок контрольного отстрела оружия в Кыргызстане

МВД Кыргызстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении административных регламентов по первичному и контрольному отстрелу служебного и гражданского нарезного оружия.

Документ касается услуг, которые оказывает экспертно-криминалистическая служба МВД для регистрации и перерегистрации оружия в пулегильзотеке.

Согласно проекту, владельцы оружия должны будут предоставлять заявление, удостоверение личности, квитанцию об оплате, исправное оружие и не менее трех патронов с цельнометаллической оболочкой (FMJ). Для юридических лиц также потребуется доверенность.

В МВД предлагают утвердить два отдельных регламента:

первичный отстрел оружия для регистрации пуль и гильз в базе министерства;

контрольный отстрел оружия, уже зарегистрированного за физическими и юридическими лицами.

Срок оказания услуги составит до 15 рабочих дней. Прием документов должен занимать не более 30 минут, выдача результата — до 20 минут. Услуги будут платными.

По итогам процедуры владельцу оружия будут выдавать карточку учета после регистрации или перерегистрации оружия в пулегильзотеке МВД.

В ведомстве заявляют, что новые регламенты нужны для стандартизации процедур, усиления контроля за оборотом оружия и актуализации криминалистической базы данных.