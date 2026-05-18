Общество

Победивший рак бишкекский школьник устроил праздник в детской онкологии

Бишкекский школьник Карим Гаджиев, который успешно победил рак, организовал особенный праздник в честь Дня матери для маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении в отделении детской онкологии Национального центра охраны материнства и детства, и их мам. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила медиаэксперт Елена Баялинова.

Карим Гаджиев не понаслышке знает, каково это — месяцами находиться в больничных стенах. По его признанию, в период лечения он очень хотел, чтобы к нему в палату пришли любимые персонажи. Повзрослев и победив болезнь, школьник решил исполнить эту мечту для других детей.

Инициативу подростка поддержали благотворительный фонд Help the Children-SKD, ОО «Жашоого Үмүт», молодежная косплей-команда «Благо Деятели», а также волонтеры, психологи и неравнодушные граждане. В рамках праздника в больнице организовали развлекательные зоны, костюмированное шоу с персонажами из фильмов и аниме, а также вручили подарки мамам и детям.

Символичным финалом акции стал запуск бумажных самолетиков с заветными желаниями.

Директор НЦОМиД Шайирбек Сулайманов отметил, что его единственное желание — чтобы этот день подарил детям радость, а родителям — надежду. Мама Карима Анастасия Гаджиева выразила надежду на то, что этот пример запустит цепочку добра и вдохновит других людей помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

В Кыргызстане ежегодно регистрируется около 200-220 новых случаев онкологических заболеваний среди детей.
