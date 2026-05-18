В Кыргызстане хотят ввести единые правила проверки мяса, молока, рыбы и меда

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности вынесло на общественное обсуждение проект приказа об утверждении правил ветеринарно-санитарной экспертизы пищевой продукции.

Документ предусматривает введение единых требований к проверке мяса, молока, рыбы, яиц, меда и другой продукции животного происхождения.

Проектом предлагается утвердить отдельные правила:

предубойного ветеринарного осмотра животных и экспертизы туш;

проверки рыбы и рыбной продукции;

экспертизы молока и молочной продукции;

проверки меда;

ветеринарно-санитарной экспертизы яиц.

В министерстве отмечают: сейчас в Кыргызстане отсутствует системно урегулированный порядок проведения таких экспертиз. Это создает риски неоднородного применения законодательства и снижает эффективность контроля за безопасностью пищевой продукции.

В справке-обосновании подчеркивается, что продукция животного происхождения относится к категории повышенного риска из-за возможного биологического и химического загрязнения, а также содержания антибиотиков, гормональных препаратов и компонентов с ГМО.

Ведомство заявляет, что новые правила должны усилить контроль за безопасностью продуктов и предотвратить попадание небезопасной продукции на рынок.