20:49
Власть
Сюжет: Нападение Израиля и США на Иран

Атака на Иран. Секретариат ОДКБ выступил с заявлением

Секретариат ОДКБ выступил с заявлением в связи с нанесением военно-воздушных ударов США и Израиля по Ирану.

Отмечается, что в секретариате организации с большой обеспокоенностью восприняли сообщения о начале массированных ударов Соединенных Штатов и Израиля по территории Ирана, сопровождающихся в том числе гибелью мирных жителей.

«Видим значительные риски, связанные с разрастанием конфликта. Разделяем оценку ситуации, высказанную Генеральным секретарем ООН.

Убеждены в необходимости скорейшего возвращения сторон к политическому диалогу и урегулирования конфликта в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН», — говорится в тексте.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Рык льва» сделал американский президент Дональд Трамп.

Он заявил, что аятолла Али Хаменеи убит.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364042/
просмотров: 3250
