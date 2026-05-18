В Таласскую область закупят 30 электробусов

В ближайшее время для Таласской области будет закуплено 30 новых современных электробусов Yutong. Об этом на своей странице в соцсетях сообщил полномочный представитель президента в регионе Эрмат Джумаев.

По его словам, инициатива реализуется при поддержке главы государства Садыра Жапарова и направлена на обеспечение жителей Таласа и близлежащих районов качественным и комфортным общественным транспортом. Для приобретения техники в лизинг президент выделил 180 миллионов сомов.

Эрмат Джумаев отметил, что команда полпредства уже провела тест-драйв электробуса Yutong, чтобы лично оценить его ходовые качества, надежность и технические характеристики.

«Нам очень понравились комфортабельность, мощность и современные условия, созданные в этом транспорте. На одной полной зарядке такие электробусы способны непрерывно проезжать до 200 километров», — поделился он.

Соответствующий договор будет подписан в ближайшие дни. Ожидается, что вся партия из 30 электробусов прибудет в Таласскую область в течение двух месяцев.

Торжественная передача нового транспорта населению приурочена к празднованию 35-летия независимости Кыргызстана. Как подчеркнул глава области, это событие внесет большой вклад в развитие транспортной системы региона и существенно повысит качество жизни местных жителей.