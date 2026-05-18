Общество

Каньон Сказка на Иссык-Куле намерены защитить от наплыва туристов

В рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев посетил 17 мая ряд социально-инфраструктурных и туристических объектов в Джети-Огузском и Тонском районах. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По ее данным, в том числе торага посетил одно из известных туристических мест Тонского района — каньон Сказка. Он обратил внимание на вопросы развития туристического потенциала и сохранения экологического состояния объекта.

В ходе встречи директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов отметил, что каньон постепенно подвергается деградации.

В связи с ростом числа туристов он предложил перенести основную туристическую активность в нижнюю часть территории и создать там современные условия для посетителей. Также выдвинута инициатива по созданию самофинансируемого специального фонда для развития объекта и проведения строительных работ.
