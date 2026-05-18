Подозреваемых в убийстве иностранца в Чуйской области задержали в Таиланде

В Таиланде задержаны двое граждан Кыргызстана, находившихся в международном розыске по подозрению в убийстве иностранца в Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, граждане Р.А. и Н.А., 2000 года рождения, задержаны на Пхукете в результате совместной операции Центрального бюро расследований Таиланда, иммиграционной полиции и правоохранительных органов КР по линии Интерпола.

Следствие считает их причастными к убийству иностранного гражданина Ж.Ч., 1963 года рождения.

В МВД напомнили, что в апреле 2026-го мужчина числился пропавшим без вести, а позже его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве села Арчалы Аламединского района.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время расследования часть подозреваемых задержали в КР, однако двоим предполагаемым исполнителям удалось скрыться за границей.