10:59
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Происшествия

Подозреваемых в убийстве иностранца в Чуйской области задержали в Таиланде

В Таиланде задержаны двое граждан Кыргызстана, находившихся в международном розыске по подозрению в убийстве иностранца в Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, граждане Р.А. и Н.А., 2000 года рождения, задержаны на Пхукете в результате совместной операции Центрального бюро расследований Таиланда, иммиграционной полиции и правоохранительных органов КР по линии Интерпола.

Следствие считает их причастными к убийству иностранного гражданина Ж.Ч., 1963 года рождения.

Читайте по теме
Жестокое убийство близ Бишкека. Тело иностранца нашли закопанным в поле

В МВД напомнили, что в апреле 2026-го мужчина числился пропавшим без вести, а позже его тело с признаками насильственной смерти обнаружили в лесном массиве села Арчалы Аламединского района.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Во время расследования часть подозреваемых задержали в КР, однако двоим предполагаемым исполнителям удалось скрыться за границей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/374190/
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержали разыскиваемого Интерполом иностранца по делу об убийстве
МВД хочет ввести единый порядок контрольного отстрела оружия в Кыргызстане
Выложили чужой паспорт в соцсетях? МВД может оштрафовать
Перед сезоном усиливают контроль. Глава МВД проверил милицию на Иссык-Куле
МВД Кыргызстана напомнило о правилах поведения в общественных местах
Майские праздники. ЦОНы при МВД Кыргызстана закроются на 10 дней
Жогорку Кенеш упростил оформление документов для силовиков и их семей
В Баткене мужчина убил жену и покончил с собой. Пятеро детей остались сиротами
Улучшить систему лицензирования деятельности такси намерены в Кыргызстане
МВД Кыргызстана подвело итоги квартала и ужесточает контроль на дорогах
Популярные новости
Чиновников Минприроды КР&nbsp;задержали при получении взятки Чиновников Минприроды КР задержали при получении взятки
Массовая драка с&nbsp;участием мигрантов из&nbsp;Центральной Азии произошла в&nbsp;России Массовая драка с участием мигрантов из Центральной Азии произошла в России
Страшная трагедия. В&nbsp;Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек Страшная трагедия. В Кашка-Суу водитель сбил насмерть пятерых человек
ГКНБ взялся за&nbsp;сторонников &laquo;Йакын-Инкар&raquo;. Проводит профилактические беседы ГКНБ взялся за сторонников «Йакын-Инкар». Проводит профилактические беседы
Бизнес
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
18 мая, понедельник
10:58
МЧС предупреждает о селях и опасном подъеме рек по всему Кыргызстану МЧС предупреждает о селях и опасном подъеме рек по всем...
10:54
В Бишкеке задержали разыскиваемого Интерполом иностранца по делу об убийстве
10:53
В Чуйской области штрафуют мотоциклистов за выезд на пастбища
10:46
Подозреваемых в убийстве иностранца в Чуйской области задержали в Таиланде
10:39
Победивший рак бишкекский школьник устроил праздник в детской онкологии