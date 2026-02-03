11:34
Власть

Роль ОДКБ в формировании безопасности в Большой Евразии обсудили Масадыков и МИД

Повышение роли ОДКБ в формировании архитектуры равной и неделимой безопасности в Большой Евразии обсудили генсек организации Таалатбек Масадыков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По данным пресс-службы ОДКБ, на встрече также затронули вопросы об углублении диалога и практического взаимодействия с заинтересованными государствами региона и международными объединениями.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам консолидации и развития ОДКБ, повышения эффективности деятельности организации, обсуждены ключевые вопросы реализации приоритетов председательства РФ в ОДКБ в 2026 году, говорится в сообщении. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/360305/
