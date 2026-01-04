09:39
Ситуация в Венесуэле. Появились первые фото захваченного Николаса Мадуро

Власти США доставили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену в центр содержания под стражей, расположенный в Бруклине на юге Нью-Йорка, сообщает CNN. На фото видно, что его глаза закрыты и находится в наручниках.

Дональд Трамп заявил, что захват Николаса Мадуро планировалось провести около четырех дней назад, но операцию переносили из-за плохой погоды. Он отметил, что не исключает второй волны ударов по Венесуэле, США готовы к этому.

Президент США также заявил, что Вашингтон не может рисковать, позволяя кому-то занять место Мадуро в Венесуэле.

«США принимают решение о политических перспективах страны и будут вовлечены в этот процесс», — пояснил Трамп и заявил, что наблюдал за операцией в Венесуэле из резиденции в Мнар-а-Лаго в штате Флорида.

По словам президента США, он наблюдал за происходящим буквально как за телешоу, «это было потрясающе».

Николас Мадуро будет содержаться в «звездной» тюрьме в Нью-Йорке, где сейчас сидят скандально известный рэпер Пи Дидди и сообщница продюсера Эпштейна Гислейн Максвелл.

Совет безопасности ООН проведет экстренное заседание 5 января, чтобы обсудить военную операцию Соединенных Штатов против Венесуэлы, а также арест бывшего президента страны.
