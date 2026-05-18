В Чуйской области штрафуют мотоциклистов за выезд на пастбища

В Бишкеке и Чуйской области фиксируются случаи несанкционированного выезда эндуро- и мототехники на пастбища и территории особо охраняемых природных зон. В ходе недавних рейдов выявлены десятки нарушений. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.



По данным ведомства, передвижение мотоциклов по пастбищам, береговым зонам озер и природным территориям разрушает почвенный покров, мешает восстановлению травостоя, создает препятствия для выпаса скота, нарушает среду обитания диких животных, усиливает эрозию почвы и создает угрозу безопасности отдыхающих.

Министерство предупреждает, что в соответствии с постановлениями кабинета министров профилактические и контрольные мероприятия на пастбищах и в особо охраняемых природных территориях усиливаются. За нарушение установленных правил предусмотрены штрафы до 20 тысяч сомов.

Ранее кабинет министров КР ввел ограничения на эксплуатацию мототранспортных средств в ряде природных зон. Согласно документу, въезд и передвижение мототранспорта ограничат: