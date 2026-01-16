12:01
«Зеленый» курс страны: на обсуждение вынесли проект закона о климате

На общественное обсуждение вынесен проект закона «О климатической деятельности». Он устанавливает правовые основы климатических действий для снижения воздействия изменения климата на население, экономику и экосистемы, а также для повышения климатической устойчивости и перехода к низкоуглеродному развитию.

Документ закрепляет ключевые понятия и инструменты климатической политики, включая адаптацию и митигацию, учет выбросов парниковых газов, верификацию данных, климатическое финансирование и климатические технологии. Отдельно прописаны принципы госполитики — долгосрочность, прозрачность, согласованность с отраслевыми программами, социальная справедливость, инклюзивность и научная обоснованность.

Предусматривается формирование институциональной системы управления климатической повесткой: консультативно-совещательного органа при кабинете министров (координация и одобрение программ, отчетности и планов), уполномоченного органа по климатической политике, а также участие местных администраций и органов МСУ. Вводятся требования к климатической отчетности: национальная инвентаризация парниковых газов, государственный кадастр выбросов и поглощений, двухгодичные отчеты о прозрачности и другие документы, связанные с обязательствами по РКИК ООН и Парижскому соглашению.

Проект также предусматривает механизмы регулирования выбросов, включая нормирование эмиссий, использование углеродных единиц и развитие системы торговли квотами.

В части финансирования предлагаются внедрение климатического бюджетирования, формирование единой базы климатических проектов и применение «зеленой таксономии» для привлечения инвестиций. Отдельной главой прописано развитие климатического страхования как инструмента защиты от экономических последствий неблагоприятных климатических условий.

Согласно проекту, закон предлагается ввести в действие с 1 января 2026 года. Одновременно предусматривается признать утратившим силу закон 2007-го о регулировании эмиссии и поглощения парниковых газов. Кабинету министров поручено в течение шести месяцев привести свои нормативные акты в соответствие и ежегодно отчитываться перед Жогорку Кенешем о ходе исполнения документа.
