Льготы на учебу для детей матерей-героинь: комитет Жогорку Кенеша одобрил проект

«Сегодня мы дадим гранты детям матерей-героинь, завтра придут другие. Вместо этого надо менять подход и выдавать дешевые кредиты на образование», — заявил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

Фото — скриншот с прямого эфира. Дастан Бекешев

Проект вызвал активную дискуссию среди нардепов. Выяснилось, что Министерство финансов не сможет профинансировать отдельную категорию для предоставления льгот. Ежегодно ведомство выделяет средства на 10 тысяч грантовых мест, которые распределяют между отличниками, лицами с инвалидностью, малообеспеченными семьями, этническими кыргызами и так далее. Теперь в этот лимит в 10 тысяч мест попадут дети матерей-героинь.

Дастан Бекешев отметил, что поддержит проект постановления, однако подчеркнул необходимость изменения общей политики и механизмов. По его словам, даже если из 43 тысяч матерей-героинь в вузы будет поступать не по двое-трое, а всего по одному ребенку, Минфин столкнется с трудностями, и инициатива станет нереализуемой.

«Минфину пора это менять. Контракты на обучение будут только расти. Давайте сделаем образовательные кредиты для тех, у кого нет денег. Сельскому хозяйству вы даете под 3-6 процентов, давайте так же сделаем и для образования, ведь оно очень важно для человека. Если сейчас студент пойдет в банк, ему дадут под 18 процентов», — сказал депутат.

Он добавил: решение вопроса только для матерей-героинь приведет к тому, что завтра появятся новые претенденты на льготы, поэтому нужно развивать системный механизм.

Представитель Министерства финансов согласился с доводами, отметив риск возникновения «цепной реакции». В качестве альтернативы предложили проводить отбор только среди наиболее нуждающихся семей матерей-героинь.

На сегодня среди детей матерей-героинь насчитывается 569 студентов. Всего в стране более 43 тысяч обладательниц этого звания, из которых 31 тысяча — пенсионного возраста. Инициаторы постановления аргументируют позицию тем, что большинство детей у пенсионерок уже закончили учебу. Однако депутаты не согласились с этим, напомнив, что дети в таких семьях продолжают рождаться.

Комитет одобрил проект постановления, но инициаторам поручил тщательно доработать документ перед вынесением на рассмотрение других комитетов и палаты.