Общество

В Кыргызстане поддержат призеров областных школьных олимпиад

Министерство науки, высшего образования и инноваций вносит изменения в некоторые решения кабинета министров КР в сфере среднего и высшего профессионального образования. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Документом вносятся изменения, направленные на стимулирование победителей и призеров областных школьных олимпиад и конкурсов областного уровня.

Меры поддержки предусматривают в том числе предоставление льгот и скидок при обучении в областных высших учебных заведениях.

Кроме того, вносятся технические изменения по периоду пилотной апробации ваучерного механизма финансирования. Ранее в постановлении был указан только один учебный год (2025/2026 учебный год). Хотя пилот изначально предусматривался с 1 сентября 2024 года по 1 сентября 2026 года. Поэтому проектом вносится еще один учебный год (2026/2027).

Напомним, в прошлом году в пилотном режиме в КР внедрили ваучеры по направлению «Педагогика». На 2025/2026 учебный год всего предусмотрели 1 тысячу 896 ваучеров, на уровне среднего профобразования — 690.

Для обучения по педагогическим направлениям абитуриенты выбрали 13 государственных (1 тысяча 266 ваучеров) и только 1 частный вуз (1 ваучер). Обучение за счет ваучера в региональных вузах выбрали 720 абитуриентов, в вузах Бишкека — 514.

Вакантными остались 630 ваучеров. В пилотной апробации не участвуют вузы Баткенской области.

Результаты пилотной апробации должны обобщить до 1 октября 2026 года.
