Перечень направлений подготовки кадров в вузах Кыргызстана хотят пересмотреть

Министерство науки, высшего образования и инноваций провело расширенное рабочее совещание с ректорами высших учебных заведений.

По данным пресс-службы ведомства, во встрече приняли участие заместители министра по курируемым направлениям и представители структурных подразделений министерства. Для ректоров региональных вузов создали возможность участия в онлайн-формате.

В ходе встречи рассмотрены текущие реформы и приоритетные направления развития системы высшего и среднего профессионального образования. Обсуждение было сосредоточено на переходе к обновленным государственным образовательным стандартам в условиях внедрения 12-летней системы школьного образования, а также на пересмотре перечня направлений подготовки и актуализации образовательных программ с учетом современных требований.

Фото МНВОИ
Подняты также актуальные вопросы в сфере науки, включая развитие научного потенциала, повышение качества исследований и укрепление взаимосвязи науки и образования.

Особое внимание уделено усилению роли учебно-методических объединений, внедрению системы ключевых показателей эффективности (KPI) в вузах и повышению прозрачности их деятельности.

Кроме того, рассмотрены меры по повышению качества высшего образования и развитию инноваций, включая обновление образовательных и исследовательских программ, развитие научного потенциала университетов и совершенствование системы управления качеством.

В рамках встречи также представлена информация о проводимой работе по цифровизации системы образования и планах на предстоящий период.

В ходе обсуждения затронут проект Стратегии развития высшего образования на 2026–2030 годы, а также ключевые направления Национальной программы развития до 2030 года, предусматривающие внедрение дуальной системы обучения, расширение взаимодействия вузов с бизнесом и научной средой, обновление программ подготовки кадров и развитие новых перспективных направлений.

МНВОИ
Фото МНВОИ. Глава ведомства Гульзат Исаматова
Министр Гульзат Исаматова подчеркнула важность системной модернизации высшего образования, усиления практической направленности обучения и интеграции науки, образования и производства. Также отмечено, что подобные встречи будут проводиться во всех вузах страны в формате выездных заседаний с заслушиванием результатов деятельности каждого учебного заведения.

По итогам встречи обозначены приоритетные задачи и даны соответствующие поручения.
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Самозапрет на сделки с жильем в Кыргызстане: закон вынесли на обсуждение
«ИННОПРОМ. Центральная Азия» соберет лидеров промышленности в Узбекистане
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
