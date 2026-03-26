Перечень направлений подготовки кадров в вузах Кыргызстана хотят пересмотреть

Министерство науки, высшего образования и инноваций провело расширенное рабочее совещание с ректорами высших учебных заведений.

По данным пресс-службы ведомства, во встрече приняли участие заместители министра по курируемым направлениям и представители структурных подразделений министерства. Для ректоров региональных вузов создали возможность участия в онлайн-формате.

В ходе встречи рассмотрены текущие реформы и приоритетные направления развития системы высшего и среднего профессионального образования. Обсуждение было сосредоточено на переходе к обновленным государственным образовательным стандартам в условиях внедрения 12-летней системы школьного образования, а также на пересмотре перечня направлений подготовки и актуализации образовательных программ с учетом современных требований.

Подняты также актуальные вопросы в сфере науки, включая развитие научного потенциала, повышение качества исследований и укрепление взаимосвязи науки и образования.

Особое внимание уделено усилению роли учебно-методических объединений, внедрению системы ключевых показателей эффективности (KPI) в вузах и повышению прозрачности их деятельности.

Кроме того, рассмотрены меры по повышению качества высшего образования и развитию инноваций, включая обновление образовательных и исследовательских программ, развитие научного потенциала университетов и совершенствование системы управления качеством.

В рамках встречи также представлена информация о проводимой работе по цифровизации системы образования и планах на предстоящий период.

В ходе обсуждения затронут проект Стратегии развития высшего образования на 2026–2030 годы, а также ключевые направления Национальной программы развития до 2030 года, предусматривающие внедрение дуальной системы обучения, расширение взаимодействия вузов с бизнесом и научной средой, обновление программ подготовки кадров и развитие новых перспективных направлений.

Глава ведомства Гульзат Исаматова

Министр Гульзат Исаматова подчеркнула важность системной модернизации высшего образования, усиления практической направленности обучения и интеграции науки, образования и производства. Также отмечено, что подобные встречи будут проводиться во всех вузах страны в формате выездных заседаний с заслушиванием результатов деятельности каждого учебного заведения.

По итогам встречи обозначены приоритетные задачи и даны соответствующие поручения.