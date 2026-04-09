Пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования в вузах намерены продолжить в 2026/27 учебном году.

Согласно проекту постановления кабмина, инициированного Министерством науки, высшего образования и инноваций, на программы высшего и среднего профессионального образования по педагогическим направлениям предусматривается 2,6 тысячи грантов.

В том числе на направления:

— 550000 «Педагогическое образование» (бакалавр) — 1 тысяча 885 грантов;

— 550000 «Педагогическое образование» (специалист) — 20 грантов;

— 050000 «Образование и педагогические науки» — 700 грантов.

Напомним, пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования запустили в 2025 году — только для педагогических направлений подготовки.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.

В пилоте не участвуют вузы и спузы Баткенской области.

В 2025 году во время приемной кампании для обучения по педагогическим направлениям абитуриенты выбрали 13 государственных (1 тысяча 266 ваучеров) и только 1 частный вуз (1 ваучер).

Обучение за счет ваучера в региональных вузах выбрали 720 абитуриентов, в вузах Бишкека — 514.

Вакантными остались 630 ваучеров.