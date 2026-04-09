14:44
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.11
Общество

Апробацию модели ваучерного механизма финансирования в вузах намерены продолжить

Пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования в вузах намерены продолжить в 2026/27 учебном году.

Согласно проекту постановления кабмина, инициированного Министерством науки, высшего образования и инноваций, на программы высшего и среднего профессионального образования по педагогическим направлениям предусматривается 2,6 тысячи грантов.

В том числе на направления:

— 550000 «Педагогическое образование» (бакалавр) — 1 тысяча 885 грантов;

— 550000 «Педагогическое образование» (специалист) — 20 грантов;

— 050000 «Образование и педагогические науки» — 700 грантов.

Напомним, пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования запустили в 2025 году — только для педагогических направлений подготовки.

Ваучерный механизм — метод государственного финансирования, при котором средства, предусмотренные в республиканском бюджете, следуют за учащимся в образовательные организации независимо от форм собственности.

Абитуриенты сами выбирают вуз, в котором они хотели бы учиться — частный или государственный.

В пилоте не участвуют вузы и спузы Баткенской области.

Читайте по теме
В 2025 году во время приемной кампании для обучения по педагогическим направлениям абитуриенты выбрали 13 государственных (1 тысяча 266 ваучеров) и только 1 частный вуз (1 ваучер).

Обучение за счет ваучера в региональных вузах выбрали 720 абитуриентов, в вузах Бишкека — 514.

Вакантными остались 630 ваучеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369672/
просмотров: 188
Версия для печати
Популярные новости
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
Бизнес
&laquo;АБанк&raquo; снижает годовую ставку доходности по&nbsp;всем исламским продуктам «АБанк» снижает годовую ставку доходности по всем исламским продуктам
BAKAI и&nbsp;UFC: эксклюзивная Visa UFC с&nbsp;доступом к&nbsp;боям и&nbsp;привилегиями для клиентов BAKAI и UFC: эксклюзивная Visa UFC с доступом к боям и привилегиями для клиентов
&laquo;Капитал Банк&raquo;: SWIFT-переводы в&nbsp;юанях&nbsp;&mdash; надежный инструмент для расчетов «Капитал Банк»: SWIFT-переводы в юанях — надежный инструмент для расчетов
MBANK провел финансовые уроки для школьников и&nbsp;студентов в&nbsp;рамках GMW 2026 MBANK провел финансовые уроки для школьников и студентов в рамках GMW 2026
9 апреля, четверг
14:42
Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты Алмазбек Акматов назначен председателем Счетной палаты
14:38
В Бишкеке обсудили перспективы запуска торгов драгоценными металлами
14:21
ЖК одобрил ратификацию соглашения с МАР по развитию дошкольного образования
14:20
Парламент одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях
14:11
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект