Власть

Комитет ЖК одобрил предоставление скидок на обучение детям матерей-героинь

Одобрена инициатива о предоставлении скидки на обучение детям матерей-героинь. Решение принято сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша.

По словам депутата Медера Чотонова, в ЖК внесен проект постановления о предоставлении государственной образовательной льготы детям женщин, награжденных орденом «Баатыр эне».

«Матери, удостоенные звания «Баатыр эне», вносят значительный вклад в демографическое развитие страны и воспитание подрастающего поколения. По данным на 1 января 2026 года, статус имеют более 31 тысячи женщин. При этом надбавка к пенсии составляет лишь 1 тысячу сомов. Еще 75 женщин в 55 лет получают пособия в размере 3 тысяч сомов.

Для поддержки их семей, в частности их детей, предлагается закрепить для этой категории учащихся 50-процентную скидку на оплату контрактного обучения в вузах Кыргызстана, независимо от формы собственности и ведомственного подчинения учебного заведения. Льгота будет предоставляться при получении первого высшего образования.

Кабинет министров должен подготовить необходимые нормативные акты и определить порядок предоставления льготы. Министерству науки, высшего образования и инноваций рекомендовано разработать механизм применения скидки и обеспечить учет получателей», — сказал он.

Замглавы Минтруда Каныбек Досматов отметил, что точное число матерей-героинь, получающих сегодня пенсию, составляет 31 тысячу 764.

При обсуждении законопроекта выяснилось, что на сегодня неизвестно точное число матерей-героинь в стране. Есть только точные данные по тем, кто получает пенсию. Но есть женщины, родившие семерых детей, но не получившие статуса матерей-героинь из-за бюрократии со сбором документов.

Нардепы отметили критику в адрес постановления, подчеркнув, что нет расчетов, сколько потребуется финансовых средств на реализацию этой инициативы, и что документ «сырой».

Однако в итоге депутаты одобрили постановление.
Ссылка: https://24.kg/vlast/364353/
просмотров: 454
