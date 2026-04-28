Меры по недопущению повышения стоимости обучения в вузах обсудили в кабмине КР

Заместитель председателя кабмина Улан Маматканов провел совещание в Министерстве науки, высшего образования и инноваций, посвященное вопросам развития научного потенциала и повышения эффективности государственной политики в сфере науки и образования.

Основное внимание уделено развитию науки, а также вопросам совершенствования высшего образования, подготовки кадров и внедрения инновационных и цифровых решений.

В КР стоимость самого высокого контракта в госвузе составляет 288 тысяч сомов

По итогам совещания дан ряд поручений:

  • реформирование научной сферы, предусматривающее оптимизацию сети научных организаций, углубление их взаимодействия с вузами и ориентацию научных исследований на решение приоритетных прикладных задач экономики и соцразвития;
  • обеспечить надлежащее и своевременное исполнение задач, поставленных президентом по вопросам строительства общежитий и развития межрегиональной мобильности студентов, включая подготовку необходимых нормативных правовых актов и достижение установленных показателей;
  • обеспечить выработку и реализацию госполитики в сфере высшего образования, предусматривающей системную подготовку кадров по приоритетным направлениям (включая ИИ, цифровые технологии и инженерные специальности) с учетом потребностей и прогнозов развития экономики.
  • принять меры по недопущению повышения стоимости обучения, а также внести согласованные с соответствующими финансовыми институтами предложения по механизму образовательного кредита и расширению мер соцподдержки студентов.
Полпредам расширили полномочия. Президент изменил структуру их аппаратов
Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
На 1 апреля объем воды в Токтогульском водохранилище составил 7 миллиардов кубов
Никто не может вызвать главу суверенного государства — Жапаров о визите в Москву
Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
Сотрудники детсада подрались на глазах у малышей. Идет доследственная проверка
Цифровизация Минюста: запущен модуль распознавания лиц клиентов системы пробации
Госаккредитация. Из 30 медвузов заявки в Минздрав Кыргызстана подали 23
В Иссык-Атинском районе нашли схрон оружия, принадлежащий ОПГ Доо Чынгыза
