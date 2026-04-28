Меры по недопущению повышения стоимости обучения в вузах обсудили в кабмине КР

Заместитель председателя кабмина Улан Маматканов провел совещание в Министерстве науки, высшего образования и инноваций, посвященное вопросам развития научного потенциала и повышения эффективности государственной политики в сфере науки и образования.
Основное внимание уделено развитию науки, а также вопросам совершенствования высшего образования, подготовки кадров и внедрения инновационных и цифровых решений.
По итогам совещания дан ряд поручений:
- реформирование научной сферы, предусматривающее оптимизацию сети научных организаций, углубление их взаимодействия с вузами и ориентацию научных исследований на решение приоритетных прикладных задач экономики и соцразвития;
- обеспечить надлежащее и своевременное исполнение задач, поставленных президентом по вопросам строительства общежитий и развития межрегиональной мобильности студентов, включая подготовку необходимых нормативных правовых актов и достижение установленных показателей;
- обеспечить выработку и реализацию госполитики в сфере высшего образования, предусматривающей системную подготовку кадров по приоритетным направлениям (включая ИИ, цифровые технологии и инженерные специальности) с учетом потребностей и прогнозов развития экономики.
- принять меры по недопущению повышения стоимости обучения, а также внести согласованные с соответствующими финансовыми институтами предложения по механизму образовательного кредита и расширению мер соцподдержки студентов.