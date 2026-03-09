12:41
Конкурс! Вузы в Кыргызстане могут выиграть до $200 тысяч на исследования

В Кыргызстане стартует II раунд конкурса грантов академического инновационного фонда (АИФ) — одного из компонентов проекта «Качество и инновации в высшем образовании» (КИВО). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра науки, высшего образования и инноваций Дурус Козуев.

По его словам, реализуется проект с одной ключевой целью — повышение качества научных исследований и улучшение соответствия программ высшего образования потребностям рынка труда.

Проект включает такие ключевые направления, как повышение качества и актуальности образовательных и исследовательских программ; а также модернизация университетской инфраструктуры.

К участию приглашаются преподаватели и исследователи из государственных и частных высших учебных заведений республики.

Особое внимание будет уделено заявкам, возглавляемым женщинами, вовлекающим студенток и представителей социально уязвимых групп.

  • Максимальная сумма гранта: до $200 тысяч.
  • Максимальная продолжительность проекта: до 36 месяцев.

Недопустимые расходы: строительство, зарплата, стипендия, закуп транспорта.

  • Срок подачи кратких заявок (этап 1): до полуночи 8 апреля 2026 года.
  • Срок подачи полных заявок (этап 2): до полуночи 30 июля 2026 года.

Проект КИВО направлен на повышение качества высшего образования в Кыргызской Республике посредством стимулирования исследований и инноваций в вузах.

Поддерживаются такие инициативы, как создание центров инновации и исследований на базе пяти университетов с особым статусом, создание академического инновационного фонда для поддержки межуниверситетской исследовательской деятельности в приоритетных отраслях экономики, а также улучшение систем обеспечения качества и аккредитации вузов.

В рамках проекта КИВО летом 2025 года объявляли первый раунд конкурса на предоставление грантов АИФ.

По словам директора ОРП КИВО Расуал Абазбека уулу, в рамках первого раунда заявки подали 38 частных и государственных вузов, всего предложено 196 проектов. В настоящее время детально рассматривается 59 процентов. Всего из них будет поддержано до восьми проектов, поскольку требования очень высокие.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане запустили системную реформу высшего образования.

Бюджет проекта в размере $25 миллионов одобрен советом директоров Всемирного банка для КР 31 января прошлого года. Реализация осуществляется на основании Соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития, ратифицированного законом КР от 24 июля 2024-го.

Кредит беспроцентный. Средства предоставляются на 50 лет с 10-летним льготным периодом.
