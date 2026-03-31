Общество

Более 3 миллионов граждан Кыргызстана подключено к системе «Тундук»

Более 3 миллионов граждан подключено к системе «Тундук». Об этом 30 марта на встрече с журналистами сообщил директор открытого акционерного общества «Тундук» Талант Аманов.

По его словам, это более 80 процентов от общего числа пользователей системы.

«Всего в стране имеется 4,2 миллиона тех, кто может пользоваться «Тундуком». Получается, что осталось меньше 1 миллиона граждан, которых нам предстоит подключить. Как вы знаете, несколько лет мы активно обучали население Бишкека и Оша подключению к приложению. Однако в регионах население не торопится подключаться к нему и учиться пользоваться приложением, особенно пожилые граждане. Им легче попросить молодежь, чтобы они помогли. Поэтому в рамках госстратегии мы намерены делать упор в этом году на обучение граждан в регионах», — отметил Талант Аманов.

Он добавил, что анализ показал: самые активные пользователи — это граждане от 18 до 40 лет.
