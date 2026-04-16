Часть услуг «Тундука» будет недоступна 16 часов. Спланируйте получение справок

Государственный электронный портал «Тундук» предупреждает граждан о проведении плановых технических работ на своих информационных ресурсах. Ограничения затронут как мобильное приложение, так и государственный портал электронных услуг.

По данным отдела маркетинга «Тундук», технические работы начнутся 17 апреля в 20.00 и продлятся до 12.00 следующего дня, 18 апреля.

В этот период пользователям будут временно недоступны все государственные цифровые услуги и сервисы.

В ведомстве уточнили, что раздел с цифровыми документами останется доступным. Паспорта, водительские удостоверения и другие документы в приложении продолжат работать в штатном режиме.

Специалисты рекомендуют пользователям заранее спланировать получение необходимых справок и документов, чтобы избежать неудобств.

Команда «Тундук» приносит извинения за временные трудности, отмечая, что технические мероприятия необходимы для улучшения качества работы системы.