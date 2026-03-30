Власть

В комитете Жогорку Кенеша обсудили сбои в приложении «Тундук»

На заседании парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Жылдыз Садырбаева подняла вопрос о неполадках в приложении «Тундук».

Ажиотаж в Бишкеке: сотни людей стоят в очередях за бесплатной заменой прав

«В последние две недели к нам поступило большое количество жалоб на работу приложения «Тундук». Граждане, которые хотели поменять водительское удостоверение, не смогли войти в приложение и пройти необходимые процедуры. В «Унаа» были большие очереди, и нерабочее состояние приложения вызвало значительные неудобства для кыргызстанцев», — рассказала Жылдыз Садырбаева.

В связи с этим ситуацию прокомментировал заместитель министра цифрового развития и инновационных технологий КР Эльнар Субакожоев. По его словам, система в целом функционирует стабильно, однако нагрузка привела к временным сбоям.

«В техническом плане «Тундук» работает в штатном режиме, однако из-за того, что одновременно поступило большое количество запросов, произошли перебои. Кроме того, обновление дизайна приложения также вызвало временные проблемы», — отметил он.

Ранее пользователи в соцсетях также сообщали о трудностях с доступом к сервисам приложения и задержках при получении государственных услуг.
