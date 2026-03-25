Как хранят личные данные кыргызстанцев, рассказали в ОАО «Тундук»

В Кыргызстане используется децентрализованная система хранения данных, при которой информация граждан не аккумулируется в одном месте. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Тундук» Талант Аманов.

Он отметил, что все государственные органы хранят данные в пределах своей компетенции и это повышает уровень безопасности.

«У нас нет такого, чтобы все данные хранились где-то в одном месте. Каждый госорган хранит свою профильную информацию. Например, данные о несудимости есть только в МВД», — пояснил он.

По его словам, такая система существенно снижает риски утечки данных, поскольку доступ к информации не единый, а распределен между различными ведомствами.

Талант Аманов также рассказал о работе по обеспечению кибербезопасности. Он уточнил, что во многом эта работа ведется в сотрудничестве с ГКНБ, поскольку сохранность не только личных данных, но и кибербезопасность госорганов как держателей данных это стратегически важно.

Развитие цифровых сервисов влечет за собой рост числа пользователей. После запуска цифровых документов в 2023 году и придания им юридической силы за год было зарегистрировано более 1 миллиона новых пользователей, рассказал специалист.
