Внедрение новых технологий в Кыргызстане требует высокопрофессиональных кадров

Кадровый дефицит испытывает внедрение новых технологий в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Тундук» Талант Аманов.

По его словам, внедрение новых технологий сопровождается рядом сложностей и, прежде всего, они связаны с дефицитом кадров и финансированием. Остро не хватает специалистов, особенно владеющих навыками и опытом в сфере искусственного интеллекта.

«Об ИИ ранее особо не говорили, но теперь он везде. Нам нужны профессиональные кадры. Не просто программисты, а специалисты с определенным уклоном на изучение и развитие искусственного интеллекта», — сказал он.

Талант Аманов признал, что для привлечения высококлассных специалистов необходимо достойное финансирование.

«Сначала нужно обеспечить достойную заработную плату, тогда появятся кадры», — отметил он.

Развитие цифровых решений также требует дополнительных средств, в том числе на приобретение оборудования и программного обеспечения, уточнил специалист и добавил, что если создавать это своими силами, то займет много времени. Поэтому можно использовать готовые компоненты и интегрировать их, чтобы ускорить процессы.