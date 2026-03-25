11:15
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Общество

Внедрение новых технологий в Кыргызстане требует высокопрофессиональных кадров

Кадровый дефицит испытывает внедрение новых технологий в Кыргызстане. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил исполняющий обязанности председателя правления ОАО «Тундук» Талант Аманов.

По его словам, внедрение новых технологий сопровождается рядом сложностей и, прежде всего, они связаны с дефицитом кадров и финансированием. Остро не хватает специалистов, особенно владеющих навыками и опытом в сфере искусственного интеллекта.

«Об ИИ ранее особо не говорили, но теперь он везде. Нам нужны профессиональные кадры. Не просто программисты, а специалисты с определенным уклоном на изучение и развитие искусственного интеллекта», — сказал он.

Талант Аманов признал, что для привлечения высококлассных специалистов необходимо достойное финансирование.

«Сначала нужно обеспечить достойную заработную плату, тогда появятся кадры», — отметил он.

Развитие цифровых решений также требует дополнительных средств, в том числе на приобретение оборудования и программного обеспечения, уточнил специалист и добавил, что если создавать это своими силами, то займет много времени. Поэтому можно использовать готовые компоненты и интегрировать их, чтобы ускорить процессы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367315/
просмотров: 308
Версия для печати
25 марта, среда
11:12
НЭСК хочет закупить высоковольтный кабель на 120 миллионов сомов НЭСК хочет закупить высоковольтный кабель на 120 миллио...
11:07
Кыргызстанке в России помогли получить 2 миллиона рублей после потери кормильца
11:04
Мэр города Ош предлагает построить пешеходную и велодорогу вокруг Сулейман-Тоо
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 25 марта
10:51
Абдыкалык Акматов умер через день после присвоения звания народного артиста