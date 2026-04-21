В Кыргызстане критические системы защитят от хакеров: утвердили новые требования

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые требования по обеспечению кибербезопасности объектов критически важной информационной инфраструктуры. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Документ разработан в рамках Закона «О кибербезопасности» и направлен на усиление защиты государственных и ключевых информационных систем страны.

Согласно постановлению, утвержден единый перечень требований, которые обязаны выполнять все субъекты критической инфраструктуры. Речь как о государственных учреждениях, так и о коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность связана с важными информационными системами.

Финансирование мер по кибербезопасности осуществляется за счет бюджетных средств — для госорганов, за счет собственных ресурсов — для частных и других организаций.

Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.

Постановление вступит в силу через 15 дней.