В Кыргызстане критические системы защитят от хакеров: утвердили новые требования

Кабинет министров Кыргызстана утвердил новые требования по обеспечению кибербезопасности объектов критически важной информационной инфраструктуры. Постановление подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Согласно постановлению, утвержден единый перечень требований, которые обязаны выполнять все субъекты критической инфраструктуры. Речь как о государственных учреждениях, так и о коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность связана с важными информационными системами.
Финансирование мер по кибербезопасности осуществляется за счет бюджетных средств — для госорганов, за счет собственных ресурсов — для частных и других организаций.
Контроль за исполнением документа возложен на администрацию президента.
Постановление вступит в силу через 15 дней.