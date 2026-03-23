Приложение Tunduk обновили: ключевые документы вынесли на главный экран

В Кыргызстане обновили мобильное приложение Tunduk — новая версия с переработанным интерфейсом уже доступна в App Store и Google Play. Об этом сообщило Министерство цифрового развития и инновационных технологий.

Редизайн направлен на упрощение навигации и ускорение доступа к государственным услугам. Перед обновлением специалисты ОАО «Тундук» провели пользовательские интервью и тестирование, что позволило выявить основные сложности при работе с приложением.

В новой версии ключевые документы — удостоверение личности, водительское удостоверение и свидетельства — вынесены на главный экран. Это позволяет получать к ним доступ сразу после входа без перехода по разделам.

Также добавлен раздел «Жизненные ситуации», где услуги сгруппированы по типовым событиям — таким как оформление жилья, рождение ребенка или вопросы здоровья. Пользователю достаточно выбрать нужную категорию, чтобы увидеть перечень доступных сервисов.

Главная страница приложения стала более простой и логичной, а обновленный визуальный стиль — более современным и удобным для ежедневного использования.

Мобильное приложение Tunduk является частью системы электронного правительства Кыргызстана и позволяет гражданам получать государственные услуги в цифровом формате без посещения государственных органов.