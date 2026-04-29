В Кыргызстане вводят аккредитацию для компаний по кибераудиту

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок аккредитации организаций, которые проводят независимый аудит в сфере кибербезопасности.

Решение принято в рамках реализации Закона «О кибербезопасности» и направлено на систематизацию и контроль деятельности компаний, работающих в этой сфере. Утвержденный порядок определяет требования к организациям, процедуру получения аккредитации и условия проведения аудита.

Согласно постановлению, уполномоченный государственный орган в сфере кибербезопасности должен обеспечить реализацию документа и принять необходимые меры по его внедрению.

Контроль за исполнением решения возложен на управление делами президента, отвечающее за мониторинг исполнения актов главы государства и кабмина.

Документ вступит в силу через 15 дней.
