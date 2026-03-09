Четыре кандидата прошли тест на должность судьи Конституционного суда

Совет по делам правосудия подвел итоги компьютерного тестирования кандидатов на должности судей Конституционного суда и Верховного суда Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.
Тестирование прошло 6 марта 2026 года в рамках ранее объявленного конкурсного отбора.
На одну вакантную должность судьи Конституционного суда претендовали девять кандидатов. После предварительного рассмотрения документов к тестированию допустили шесть человек.
Из них:
- один кандидат не явился на тестирование;
- один не прошел тест;
- четыре кандидата успешно справились с заданиями.
На две вакантные должности судей Верховного суда претендовали 12 кандидатов. Однако по итогам проверки документов к компьютерному тестированию был допущен только один кандидат, который успешно прошел испытание.
В Совет по делам правосудия Кыргызской Республики напомнили, что 16–18 марта 2026 года пройдет компьютерное тестирование в рамках конкурсного отбора на 13 вакантных должностей судей местных судов.