Четыре кандидата прошли тест на должность судьи Конституционного суда

Совет по делам правосудия подвел итоги компьютерного тестирования кандидатов на должности судей Конституционного суда и Верховного суда Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Тестирование прошло 6 марта 2026 года в рамках ранее объявленного конкурсного отбора.

На одну вакантную должность судьи Конституционного суда претендовали девять кандидатов. После предварительного рассмотрения документов к тестированию допустили шесть человек.

Из них:

один кандидат не явился на тестирование;

один не прошел тест;

четыре кандидата успешно справились с заданиями.

На две вакантные должности судей Верховного суда претендовали 12 кандидатов. Однако по итогам проверки документов к компьютерному тестированию был допущен только один кандидат, который успешно прошел испытание.

В Совет по делам правосудия Кыргызской Республики напомнили, что 16–18 марта 2026 года пройдет компьютерное тестирование в рамках конкурсного отбора на 13 вакантных должностей судей местных судов.