Около 25 тысяч учителей в КР прошли тестирование. Какие результаты они показали

В Кыргызстане 16-19 декабря провели онлайн-тестирование для учителей математики, физики, химии, биологии, географии, информатики и английского языка.
По данным Министерства просвещения, всего в срезе знаний приняли участие 24,9 тысячи педагогов.
Из них:
- по географии — 2 тысячи 538 учителей, качество знаний составило 74,27 процента;
- по биологии — 3 тысячи 53 педагога, качество знаний — 65,87 процента;
- по химии — 2 тысячи 114 учителей, качество знаний — 74,2 процента;
- по физике — 2 тысячи 547 педагогов, качество знаний — 79,62 процента;
- по математике — 6 тысяч 11 учителей, качество знаний — 74,62 процента;
- по информатике — 2 тысячи 570 педагогов, качество знаний — 77 процентов;
- по английскому языку — 2 тысячи 547 учителей, качество знаний — 77,12 процента.
По итогам тестирования министерство разработает специальные модули по переподготовке и повышению квалификации педагогов. Кроме того, планируется модернизация деятельности центров, оказывающих методическую поддержку учителям, в соответствии с современными требованиями.
Ранее сообщалось, что тестирование не повлияет на зарплату педагогов.