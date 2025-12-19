18:43
Общество

Около 25 тысяч учителей в КР прошли тестирование. Какие результаты они показали

В Кыргызстане 16-19 декабря провели онлайн-тестирование для учителей математики, физики, химии, биологии, географии, информатики и английского языка.

По данным Министерства просвещения, всего в срезе знаний приняли участие 24,9 тысячи педагогов.

Из них:

  • по географии — 2 тысячи 538 учителей, качество знаний составило 74,27 процента;
  • по биологии — 3 тысячи 53 педагога, качество знаний — 65,87 процента;
  • по химии — 2 тысячи 114 учителей, качество знаний — 74,2 процента;
  • по физике — 2 тысячи 547 педагогов, качество знаний — 79,62 процента;
  • по математике — 6 тысяч 11 учителей, качество знаний — 74,62 процента;
  • по информатике — 2 тысячи 570 педагогов, качество знаний — 77 процентов;
  • по английскому языку — 2 тысячи 547 учителей, качество знаний — 77,12 процента.

По итогам тестирования министерство разработает специальные модули по переподготовке и повышению квалификации педагогов. Кроме того, планируется модернизация деятельности центров, оказывающих методическую поддержку учителям, в соответствии с современными требованиями.

Минпросвещения
Фото Минпросвещения
Основная цель тестирования — определение уровня соответствия педагогических работников требованиям профессиональных стандартов, оценка реализации государственного и предметных образовательных стандартов естественно-научного, математического и гуманитарного (английский язык) направлений, планирование непрерывного профессионального развития учителей, а также определение уровня использования компьютерной техники при подготовке и проведении уроков, в том числе при выполнении тестовых заданий.

Ранее сообщалось, что тестирование не повлияет на зарплату педагогов.
