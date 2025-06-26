Депутат парламента предложил создать комиссию по пересмотру положения об ОРТ

На заседании Жогорку Кенеша депутат Табылды Муратбеков предложил создать комиссию по пересмотру положения об Общереспубликанском тестировании абитуриентов.

Нардеп отметил, что ОРТ показало себя как прозрачное, честное тестирование без коррупции.

«Но нынешняя его форма беспокоит родителей и учителей. Тот факт, что из 54 учеников, получивших «золотой сертификат» по Общереспубликанскому тестированию, только один сдавал его на кыргызском языке, создал много вопросов в обществе. В связи с этим предлагаю создать комиссию из числа депутатов, членов кабмина, представители системы образования», — сказал Табылды Муратбеков.

Парламентарий также предлагает рассмотреть возможность выдачи абитуриентам, набравшим наиболее высокие баллы по результатам тестирования, серебряных и бронзовых сертификатов, введение региональных и языковых квот.

Отметим, 23 июня Министерство просвещения опубликовало список абитуриентов, показавших наилучший результат в Общереспубликанском тестировании.