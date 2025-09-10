В Екатеринбурге выросла доля успешно сдавших русский язык детей мигрантов. Об этом сообщили в мэрии города.

Отмечается, что подведен промежуточный результат тестирования на знание русского языка детей иностранцев, поступающих в школы Екатеринбурга. По итогам летних экзаменов доля успешно сдавших выросла с 23,8 до 32 процентов. Всего тестирование прошли 426 детей.

«Продемонстрировавшие недостаточный уровень знаний могут еще раз сдать экзамен. Количество попыток не ограничено, но повторное тестирование доступно не ранее чем через три месяца.

Чтобы подготовиться к пересдаче, родители детей-иностранцев могут записать ребенка на курсы русского языка. Подходящие есть как на базах школ уральской столицы (кроме тех, где проходит тестирование), так и в частных образовательных компаниях», — говорится в сообщении.

Для поступающих тестирование состоит из устной и письменной частей. Экзамен длится не более 80 минут.

Результаты тестов становятся известны через три рабочих дня и поступают в «Личный кабинет» родителя на «Госуслугах».

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские школы дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.