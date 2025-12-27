19:31
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Общество

В РФ вводят единый формат тестирования мигрантов на знание русского языка

С 1 января 2026 года все мигранты в России будут сдавать тестирование на знание русского языка на компьютерах и с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки страны.

«Госучреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — проинформировали в ведомстве.

В данный момент реализуются подготовительные мероприятия по обеспечению этой меры, призванной повысить прозрачность экзаменационной процедуры, а также минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.

Предусматриваются в том числе ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от практики размещения ответов на них в открытом доступе.

Сдать экзамен на сегодня можно в 203 пунктах во всех субъектах РФ и за ее пределами.

Контроль и надзор за экзаменом для иностранцев осуществляет Рособрнадзор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356358/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец чудом не попал в тюрьму за вырубку 30 берез на Камчатке
Эксперимент Москвы по контролю въезда мигрантов распространят на всю Россию
В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Финансовая грамотность для мигрантов: как правильно копить и переводить деньги
Вместо наших. В Петербурге дворниками начали работать мигранты из Индии
Около 25 тысяч учителей в КР прошли тестирование. Какие результаты они показали
Из России на родину вернут 15 граждан Кыргызстана
Поток трудовых мигрантов в Санкт-Петербурге за год сократился на 10 процентов
В России кыргызстанца оштрафовали за попытку дать взятку сотруднику полиции
Губернатор Петербурга объяснил, почему мигрантам запретили работать курьерами
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до&nbsp;основания Мэр Бишкека потребовал вернуть фонтан, который уже разрушили до основания
В&nbsp;Кемине заработала первая в&nbsp;истории Кыргызстана солнечная электростанция В Кемине заработала первая в истории Кыргызстана солнечная электростанция
МВД уволило трех милиционеров после проверок&nbsp;&mdash; хотели пройти на&nbsp;концерт МВД уволило трех милиционеров после проверок — хотели пройти на концерт
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
27 декабря, суббота
19:12
Кыргызстанцы получают мошеннические ссылки под видом новогодних поздравлений Кыргызстанцы получают мошеннические ссылки под видом но...
19:09
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
18:50
Узбекистан готовится к запуску первого национального космонавта на орбиту
18:24
В РФ вводят единый формат тестирования мигрантов на знание русского языка
18:01
В природном парке «Ала-Арча» запустили канатную дорогу в тестовом режиме