В РФ вводят единый формат тестирования мигрантов на знание русского языка

С 1 января 2026 года все мигранты в России будут сдавать тестирование на знание русского языка на компьютерах и с использованием дистанционных технологий. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки страны.

«Госучреждения обязаны проводить экзамен по русскому языку как иностранному, истории РФ и основам российского законодательства исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий», — проинформировали в ведомстве.

В данный момент реализуются подготовительные мероприятия по обеспечению этой меры, призванной повысить прозрачность экзаменационной процедуры, а также минимизировать человеческий фактор в оценке знаний.

Предусматриваются в том числе ежемесячное обновление экзаменационных заданий и отказ от практики размещения ответов на них в открытом доступе.

Сдать экзамен на сегодня можно в 203 пунктах во всех субъектах РФ и за ее пределами.

Контроль и надзор за экзаменом для иностранцев осуществляет Рособрнадзор.