Совет по делам правосудия завершил компьютерное тестирование в рамках конкурсного отбора на вакантные должности судей местных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным совета, документы на участие подали 265 претендентов. Четырех кандидатов не допустили к отбору, еще один отказался от участия.
К компьютерному тестированию допустили 138 кандидатов. По итогам экзамена проходной балл преодолели 73 человека.
Кроме того, девять претендентов не явились на тестирование по неизвестным причинам.
Кандидатам, успешно прошедшим тестирование, выдадут сертификаты с указанием набранных баллов.
Конкурсный отбор продолжается.