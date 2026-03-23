Совет по делам правосудия завершил компьютерное тестирование в рамках конкурсного отбора на вакантные должности судей местных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным совета, документы на участие подали 265 претендентов. Четырех кандидатов не допустили к отбору, еще один отказался от участия.

К компьютерному тестированию допустили 138 кандидатов. По итогам экзамена проходной балл преодолели 73 человека.

Кроме того, девять претендентов не явились на тестирование по неизвестным причинам.

Кандидатам, успешно прошедшим тестирование, выдадут сертификаты с указанием набранных баллов.

Конкурсный отбор продолжается.