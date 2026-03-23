18:35
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть

Конкурс в судьи прошли не все — половина кандидатов не набрала баллы

Совет по делам правосудия завершил компьютерное тестирование в рамках конкурсного отбора на вакантные должности судей местных судов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным совета, документы на участие подали 265 претендентов. Четырех кандидатов не допустили к отбору, еще один отказался от участия.

К компьютерному тестированию допустили 138 кандидатов. По итогам экзамена проходной балл преодолели 73 человека.

Кроме того, девять претендентов не явились на тестирование по неизвестным причинам.

Кандидатам, успешно прошедшим тестирование, выдадут сертификаты с указанием набранных баллов.

Конкурсный отбор продолжается.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367108/
просмотров: 258
Версия для печати
23 марта, понедельник
18:26
Приложение Tunduk обновили: ключевые документы вынесли на главный экран Приложение Tunduk обновили: ключевые документы вынесли...
18:26
Новый тест по слюне поможет выявлять болезнь Паркинсона — исследование
18:20
В Кыргызстане за неделю зарегистрировано 5,6 тысячи случаев ОРВИ и гриппа
18:17
Почти 70 тысяч налогоплательщиков уже подали декларации
18:08
