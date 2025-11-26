18:55
Путин поручил проработать вопрос доступа детей мигрантов к школам — Амангельдиев

Россия положительно восприняла предложение Кыргызстана о доступе детей мигрантов к школам и вузам РФ. Об этом журналистам сегодня сообщил первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, президент России Владимир Путин поручил проработать этот вопрос.

Напомним, в Российской Федерации с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

В ноябре стало известно, что более 80 процентов детей работающих в РФ иностранцев не приняли в школу.

Госдума в течение года инциировала ужесточение мер против мигрантов. В частности, предлагалось выдворять иностранцев, чьих детей не приняли в учебное заведение. Еще одна инициатива — запретить детям мигрантов бесплатно учиться в школах.

Ранее официальный представитель Кыргызстана в России Кубанычбек Боконтаев просил о преференциальном подходе к детям трудовых мигрантов из КР при тестировании на знание русского языка. Об этом посол нашей страны заявлял во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Он отмечал, что официальный статус русского языка закреплен в Конституции Кыргызстана.
