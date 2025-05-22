Почти 1 тысяча детей трудовых мигрантов пройдет тестирование в Новосибирске

В Новосибирске прошло первое в регионе тестирование дошкольников из иностранных семей на знание русского языка. На девять площадок допущен 21 ребенок, сообщает агентство «Новая Сибирь».

Отмечается, что вступивший в силу 1 апреля 2025 года приказ Министерства просвещения России обязал детей мигрантов, поступающих в общеобразовательные учреждения, пройти тестирование на знание русского языка по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

В Новосибирской области прогнозируемое чиновниками число поступающих на следующий учебный год иностранных дошкольников — около 900. При этом общее число проживающих в регионе детей мигрантов превышает 5 тысяч человек.

«Все эти дети — будущие первоклассники. Надеюсь, что они покажут хорошее знание русского языка», — сказала уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что более 80 процентов несовершеннолетних иностранцев, желающих обучаться в российских школах и уже заявивших об этом, не смогут быть зачислены. Проведенный мониторинг показал, что причинами отказа были представление неполного пакета документов, отсутствие свободных мест в школах, установление недостоверных сведений в поданных документах. По данным ведомства, около 40 процентов допущенных к тестированию детей не прошли его.

Напомним, в России с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.