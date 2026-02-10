Строительство нового здания посольства КР в Астане обсудили посол и мэр города

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Кудайберген Базарбаев встретился с акимом Астаны Женисом Касымбеком. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между столицами двух стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также организации взаимных визитов в Бишкек и Астану для обмена опытом в сфере ЖКХ, благоустройства, цифровизации и землепользования.

На встрече также затронут вопрос строительства нового здания посольства Кыргызстана в Астане. Говорили и о расширении культурно-гуманитарных связей, включая проведение гастрольных мероприятий и развитие прямых контактов между профильными учреждениями КР и РК.

В сентябре 2025 года кыргызстанское посольство переехало в новое здание в Астане. МИД КР информировал, что планируется построить еще одно здание нашей дипмиссии.