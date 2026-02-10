09:30
USD 87.45
EUR 103.76
RUB 1.14
Власть

Строительство нового здания посольства КР в Астане обсудили посол и мэр города

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Казахстане Кудайберген Базарбаев встретился с акимом Астаны Женисом Касымбеком. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Стороны обсудили вопросы реализации ранее достигнутых договоренностей и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между столицами двух стран. Состоялся обмен мнениями по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, а также организации взаимных визитов в Бишкек и Астану для обмена опытом в сфере ЖКХ, благоустройства, цифровизации и землепользования.

На встрече также затронут вопрос строительства нового здания посольства Кыргызстана в Астане. Говорили и о расширении культурно-гуманитарных связей, включая проведение гастрольных мероприятий и развитие прямых контактов между профильными учреждениями КР и РК.

В сентябре 2025 года кыргызстанское посольство переехало в новое здание в Астане. МИД КР информировал, что планируется построить еще одно здание нашей дипмиссии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/361268/
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
В Париже пройдет фестиваль Patrimoine Musical от постпредства КР при ЮНЕСКО
Президент Монголии посетит с государственным визитом Кыргызстан
Популярные новости
Тысяча погибших в&nbsp;год: Садыр Жапаров извинился за&nbsp;закрытие автошкол Тысяча погибших в год: Садыр Жапаров извинился за закрытие автошкол
Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по&nbsp;вопросам гражданства Президент Кыргызстана изменил состав комиссии по вопросам гражданства
Будь вежливее. Управделами президента&nbsp;КР вынесли строгое предупреждение Будь вежливее. Управделами президента КР вынесли строгое предупреждение
Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance Садыр Жапаров представил туристический потенциал Иссык-Куля основателю Binance
Бизнес
&laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo;: все для вашего бизнеса в&nbsp;MKassa «Ноль на миллион»: все для вашего бизнеса в MKassa
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
10 февраля, вторник
09:24
Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс валют на 10 февраля Юань обновил максимум, рубль немного подорожал. Курс ва...
09:23
Азимбек Бекназаров: призыв 75 деятелей к досрочным выборам — путь к хаосу
09:03
Строительство нового здания посольства КР в Астане обсудили посол и мэр города
08:48
ЕС предлагает ввести санкции против банков Кыргызстана и другие ограничения
08:44
В Кыргызстане в январе зафиксированы новые случаи заболевания корью
9 февраля, понедельник
23:36
Telegram полностью обновил дизайн своих приложений для Android