Президент назначил Айбека Токтоболотова новым послом Кыргызстана в Катаре

Указом президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Айбек Токтоболотов назначен послом Кыргызской Республики в Государстве Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Из открытых источников известно, что Токтоболотов работал в структурных подразделениях МИД КР и имеет большой опыт в дипломатической службе.

Напомним, в январе посол Марат Нуралиев был освобожден от должности посла Кыргызстана в Катаре за нарушение этики государственного служащего. В социальных сетях появилась информация, что Марата Нуралиева уличили в двоеженстве, которое запрещено законодательством республики.