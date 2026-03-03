18:50
Президент назначил Айбека Токтоболотова новым послом Кыргызстана в Катаре

Указом президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Айбек Токтоболотов назначен послом Кыргызской Республики в Государстве Катар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

Из открытых источников известно, что Токтоболотов работал в структурных подразделениях МИД КР и имеет большой опыт в дипломатической службе. 

Напомним, в январе посол Марат Нуралиев был освобожден от должности посла Кыргызстана в Катаре за нарушение этики государственного служащего. В социальных сетях появилась информация, что Марата Нуралиева уличили в двоеженстве, которое запрещено законодательством республики.
