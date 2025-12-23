В Токтогуле из снежного плена спасли 26 чабанов с отарами. Об этом сообщили в районной администрации.

По ее данным, из-за обильных снегопадов животноводы, выпасающие скот в высокогорье, оказались без связи и заблокированными на зимних стоянках.

Принято решение о начале спасательных работ. Более 50 сельчан на лошадях отправились на пастбища, потому что на автотранспорте подняться в горы в условиях снежных заносов невозможно.

Накануне вечером с зимовок спустили девять чабанов и их отары. Некоторые животноводы отказались вернуться и остались пасти отары в местах дислокации. Отмечается, что причины такого решения уточняются.

В акимиате проинформировали, что очистка внутренних дорог в районе продолжается.