10:52
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Происшествия

В Токтогуле из снежного плена спасли 26 чабанов с отарами

В Токтогуле из снежного плена спасли 26 чабанов с отарами. Об этом сообщили в районной администрации.

По ее данным, из-за обильных снегопадов животноводы, выпасающие скот в высокогорье, оказались без связи и заблокированными на зимних стоянках.

Принято решение о начале спасательных работ. Более 50 сельчан на лошадях отправились на пастбища, потому что на автотранспорте подняться в горы в условиях снежных заносов невозможно.

Накануне вечером с зимовок спустили девять чабанов и их отары. Некоторые животноводы отказались вернуться и остались пасти отары в местах дислокации. Отмечается, что причины такого решения уточняются.

В акимиате проинформировали, что очистка внутренних дорог в районе продолжается. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355585/
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Смерч на школьном стадионе Токтогула стал «аттракционом» для детей
В Токтогуле Honda Stepwgn слетела с обрыва и загорелась. Погибли двое
В Токтогуле изъяли 35 килограммов наркотиков у подозреваемых в их сбыте
В Джалал-Абаде задержан наркоторговец. Продал милиционерам марихуану
Кандидата в депутаты в Токтогульский горкенеш освободили из-под стражи
В Токтогуле задержан кандидат в депутаты в горкенеш за призыв к беспорядкам
Машина всмятку. В Токтогуле произошло смертельное ДТП
По поручению Камчыбека Ташиева футбольному клубу «Токтогул» подарили авто
В Токтогуле женщину подозревают в убийстве родного брата
Сотрудники НЦПП выявили факт пыток в отношении задержанного
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:51
За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали быв...
10:50
В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио
10:19
В КР пройдет международный турнир по фрирайду с участием спортсменов из 20 стран