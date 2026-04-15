В Токтогульском районе введен в эксплуатацию реабилитированный канал «Бөкөнбай» протяженностью 13 километров. Об этом сообщает Минводсельпром.
По словам руководителя кооператива Руслана Касымалиева, в Токтогульском районе впервые планируется провести экспериментальный посев риса: на площади 10 гектаров будут высажены пять сортов.
Отмечается, что Токтогульское районное управление аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оказало содействие в оформлении документов для создания кооператива.