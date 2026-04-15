В Токтогульском районе введен в эксплуатацию реабилитированный канал «Бөкөнбай» протяженностью 13 километров. Об этом сообщает Минводсельпром.

Сельскохозяйственный кооператив «Баймурас» в течение одного года провел восстановительные работы на всем протяжении канала. В настоящее время активно ведутся весенние полевые работы — засевается около 400 гектаров пахотных земель.

По словам руководителя кооператива Руслана Касымалиева, в Токтогульском районе впервые планируется провести экспериментальный посев риса: на площади 10 гектаров будут высажены пять сортов.

Отмечается, что Токтогульское районное управление аграрного развития Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности оказало содействие в оформлении документов для создания кооператива.