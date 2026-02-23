Кыргызстан поздравил Швейцарию с председательством в ОБСЕ в 2026 году

23 февраля в Женеве на полях сегмента высокого уровня 61-й сессии Совета ООН по правам человека министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-швейцарского сотрудничества, включая политический диалог, торгово-экономическое взаимодействие, реализацию программы сотрудничества на 2026–2029 годы, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

Министр иностранных дел КР поздравил швейцарскую сторону с председательством в ОБСЕ в 2026 году и выразил готовность к тесному сотрудничеству в рамках организации.

Особое внимание уделено вопросам развития торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, сотрудничества в сфере туризма и реализации совместных проектов.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении кыргызско-швейцарского партнерства и развитии конструктивного диалога.