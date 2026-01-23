17:11
USD 87.45
EUR 102.22
RUB 1.14
Власть

Кыргызстан посетит генсек ОБСЕ: детали встречи в МИД

Фото МИД. Фолькер Фробарт (слева) и Медер Абакиров

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу планирует посетить Бишкек. Об этом стало известно на встрече заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Медера Абакирова с главой Программного офиса организации в КР Фолькером Фробартом.

По данным пресс-службы МИД, стороны обсудили взаимодействие республики с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и определили приоритетные направления работы на 2026 год.

На встрече также обсудили возможные визиты в Бишкек директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя по вопросам свободы СМИ. Кыргызская сторона выразила готовность обеспечить полную организационную поддержку.

Дипломаты обменялись мнениями по инициативам в сфере пограничного сотрудничества и укрепления доверия в Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/359060/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам
Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
ИИ уже в редакциях: что журналистам ЦА советуют для прозрачного использования
Миссия БДИПЧ/ОБСЕ направит 30 долгосрочных наблюдателей на парламентские выборы
Путин назвал нелепой ситуацию с членством РФ в ОБСЕ: не защищает россиян
ОБСЕ объявила о роспуске Минской группы по урегулированию карабахского конфликта
Представители ОБСЕ будут мониторить марш за права женщин в Бишкеке
ОБСЕ поддержит инициативы Кыргызстана в горной тематике и изменении климата
Изменение климата остается острой проблемой современности — председатель ОБСЕ
Популярные новости
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до&nbsp;500 тысяч сомов Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ Бесплатная замена бессрочных водительских удостоверений: президент подписал указ
Требования к&nbsp;знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
В&nbsp;Кыргызстане вводят &laquo;государственное задание&raquo; в&nbsp;сфере госзакупок В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
Бизнес
Время обновить технику: до&nbsp;50&nbsp;процентов скидки на&nbsp;электронику в&nbsp;MMarket онлайн Время обновить технику: до 50 процентов скидки на электронику в MMarket онлайн
В&nbsp;O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на&nbsp;20&nbsp;процентов дешевле В O!Store стартовала неделя скидок: аксессуары на 20 процентов дешевле
eSIM от&nbsp;MEGA онлайн: подключение через MegaPay в&nbsp;пару кликов eSIM от MEGA онлайн: подключение через MegaPay в пару кликов
&laquo;Элдик Банк&raquo;: ГД&nbsp;ООН&nbsp;&mdash; площадка для ответственного бизнеса «Элдик Банк»: ГД ООН — площадка для ответственного бизнеса
23 января, пятница
17:09
Названа предварительная причина пожара в доме престарелых в Бишкеке Названа предварительная причина пожара в доме престарел...
16:56
Кыргызстан посетит генсек ОБСЕ: детали встречи в МИД
16:24
Закон о культуре хотят переписать: упор на книги, творчество и мировые проекты
16:04
Госагентство по защите данных заявило о рассылке ложных сообщений от его имени
16:03
Тревожная кнопка, сигнализация. Защиту школ Бишкека от пожаров обсудили в БГК