Кыргызстан посетит генсек ОБСЕ: детали встречи в МИД

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу планирует посетить Бишкек. Об этом стало известно на встрече заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Медера Абакирова с главой Программного офиса организации в КР Фолькером Фробартом.

По данным пресс-службы МИД, стороны обсудили взаимодействие республики с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и определили приоритетные направления работы на 2026 год.

На встрече также обсудили возможные визиты в Бишкек директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и представителя по вопросам свободы СМИ. Кыргызская сторона выразила готовность обеспечить полную организационную поддержку.

Дипломаты обменялись мнениями по инициативам в сфере пограничного сотрудничества и укрепления доверия в Центральной Азии.