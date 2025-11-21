14:10
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.09
Общество

ИИ уже в редакциях: что журналистам ЦА советуют для прозрачного использования

Фото ОБСЕ

Интеграция искусственного интеллекта, безопасность медиа и работа редакций в эпоху технологий — об этом на конференции по медиа CAMC 2025 в Ташкенте поговорили журналисты и медиа-эксперты. Журналистка 24.kg также приняла участие в мероприятии.

Основными темами для обсуждения стали вызовы, с которыми сталкивается журналистика в странах Центральной Азии: влияние Big Tech, интеграция искусственного интеллекта и освещение экологии.

Всего около 20 журналистов и медиа-экспертов из Кыргызстана приняли участие в конференции. На панельной сессии директор «Института Медиа Полиси» в КР Бегайым Усенова подняла проблему редакций, которые сталкиваются с блокировкой аккаунтов в соцсетях, ботами и зависят от цензуры, установленной приложениями.

Она отметила, что сейчас редакции Кыргызстана финансово зависят от социальных платформ, алгоритмов и охватов, потому что работают в Instagram, Facebook и Youtube. На панельной дискуссии журналисты из Кыргызстана предложили открыть в одной из стран ЦА офис Meta, чтобы облегчить коммуникации между редакциями и платформой.

Кроме того, на конференции затронули тему экологии и экологической журналистики. Главный редактор Exclusive KG Семетей Аманбеков рассказал об отсутствии узко-профильных эко-корреспондентов в стране. Он отметил, что для повышения количества пишущих журналистов о климате, различные организации, включая ОБСЕ, устраивают тренинги и семинары. Чтобы завлечь людей, они в добавок к экологической повестке обучают навыкам мобилографии, СММ и искусственному интеллекту.

Интеграция искусственного интеллекта в СМИ также обсуждалась на конференции. Лола Исламова, главный редактор узбекского медиа Anhor.uz поделилась результатами опроса среди редакций о присутсвии ИИ в их работе.

Лола Исламова отметила, что искусственный интеллект уже зашел в новостные медиа и может значительно повысить эффективность компаний. Тем не менее она посоветовала директорам подумать о соблюдении ряда правил для прозрачности.

По итогам конференции участники из разных стран ЦА пришли к выводу, что вызовы, с которыми сталкиваются журналисты, схожи и требуют общих подходов для их решения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351771/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
Президент изменил порядок вручения премии «Мейкин» в области журналистики
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Путин назвал нелепой ситуацию с членством РФ в ОБСЕ: не защищает россиян
Активисты призывают суды пересмотреть решения по Kloop и Рите Карасартовой
ОБСЕ объявила о роспуске Минской группы по урегулированию карабахского конфликта
В США сократят сроки действия виз для иностранных журналистов и студентов
Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы
Саммит на Аляске. СМИ показали условия проживания: раскладушки, шторки, матрешка
На Иссык-Куле проходит III Кыргызско-Российский медиафорум
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Что ждет бишкекчан на&nbsp;выходных. Прогноз погоды на&nbsp;20-23 ноября Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 20-23 ноября
Бизнес
Черная пятница: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки, как подготовиться Черная пятница: история самого выгодного дня года и лайфхаки, как подготовиться
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
Как выбрать кольцо с&nbsp;желтым бриллиантом: полное руководство Как выбрать кольцо с желтым бриллиантом: полное руководство
Кешбэк в&nbsp;&laquo;Таш-Рабате&raquo; и&nbsp;&laquo;БУМе&raquo;: экономьте с&nbsp;MKassa Кешбэк в «Таш-Рабате» и «БУМе»: экономьте с MKassa
21 ноября, пятница
14:08
Черная пятница: история самого выгодного дня года и лайфхаки, как подготовиться Черная пятница: история самого выгодного дня года и лай...
13:52
В Бишкеке скорая не могла попасть к ребенку с эпилепсией из-за закрытых ворот
13:36
Биткоин продолжает падение
13:12
Коррупционный скандал в Украине. Зеленский отказался увольнять своего соратника
13:02
«Мисс Вселенная» стала участница, которую ранее оскорбил организатор конкурса