ИИ уже в редакциях: что журналистам ЦА советуют для прозрачного использования

Интеграция искусственного интеллекта, безопасность медиа и работа редакций в эпоху технологий — об этом на конференции по медиа CAMC 2025 в Ташкенте поговорили журналисты и медиа-эксперты. Журналистка 24.kg также приняла участие в мероприятии.

Основными темами для обсуждения стали вызовы, с которыми сталкивается журналистика в странах Центральной Азии: влияние Big Tech, интеграция искусственного интеллекта и освещение экологии.

Всего около 20 журналистов и медиа-экспертов из Кыргызстана приняли участие в конференции. На панельной сессии директор «Института Медиа Полиси» в КР Бегайым Усенова подняла проблему редакций, которые сталкиваются с блокировкой аккаунтов в соцсетях, ботами и зависят от цензуры, установленной приложениями.

Она отметила, что сейчас редакции Кыргызстана финансово зависят от социальных платформ, алгоритмов и охватов, потому что работают в Instagram, Facebook и Youtube. На панельной дискуссии журналисты из Кыргызстана предложили открыть в одной из стран ЦА офис Meta, чтобы облегчить коммуникации между редакциями и платформой.

Кроме того, на конференции затронули тему экологии и экологической журналистики. Главный редактор Exclusive KG Семетей Аманбеков рассказал об отсутствии узко-профильных эко-корреспондентов в стране. Он отметил, что для повышения количества пишущих журналистов о климате, различные организации, включая ОБСЕ, устраивают тренинги и семинары. Чтобы завлечь людей, они в добавок к экологической повестке обучают навыкам мобилографии, СММ и искусственному интеллекту.

Интеграция искусственного интеллекта в СМИ также обсуждалась на конференции. Лола Исламова, главный редактор узбекского медиа Anhor.uz поделилась результатами опроса среди редакций о присутсвии ИИ в их работе.

Лола Исламова отметила, что искусственный интеллект уже зашел в новостные медиа и может значительно повысить эффективность компаний. Тем не менее она посоветовала директорам подумать о соблюдении ряда правил для прозрачности.

По итогам конференции участники из разных стран ЦА пришли к выводу, что вызовы, с которыми сталкиваются журналисты, схожи и требуют общих подходов для их решения.