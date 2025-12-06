11:44
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам

Миссия наблюдателей ОБСЕ/БДИПЧ назвала выборное законодательство КР не соответствующей международным стандартам. Об этом говорится в предварительном заключении команды наблюдателей.

Согласно докладу, досрочные парламентские выборы, состоявшиеся в Кыргызстане 30 ноября, были организованы технически эффективно. Но при этом отмечен ряд негативных факторов. Например, изменение выборного законодательства привело к сокращению участия в выборах политических партий.

Положительным нововведением наблюдатели назвали гендерную составляющую, когда от одного округа не могут быть выбраны более двух кандидатов одного пола.

Выборы отменены, кандидаты — вне игры: что происходит в округе № 13

Также наблюдатели отметили, что хотя в некоторых округах и наблюдалась конкурентная предвыборная деятельность, значительные финансовые различия между кандидатами затрудняли обеспечение равных условий конкуренции, а на протяжении всей кампании продолжали поступать многочисленные сообщения о подкупе избирателей.

«В день голосования процесс в целом был оценен положительно: новые технологии голосования функционировали надежно, процедуры голосования в основном соблюдались, однако широко фиксировались проблемы с соблюдением процедур подсчета голосов и составления итоговых протоколов. Выборы проводились в условиях полностью обновленной законодательной базы, которая, хотя и обеспечивает техническую основу для проведения выборов, но не соответствует ряду международных стандартов демократических выборов и не учитывает практически все предыдущие рекомендации БДИПЧ и Венецианской комиссии Совета Европы», — говорится в предварительном заключении.

Напомним, 30 ноября в Кыргызстане состоялись досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша VIII созыва, назначенные после самороспуска предыдущего парламента. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353672/
просмотров: 247
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
