Путин назвал нелепой ситуацию с членством РФ в ОБСЕ: не защищает россиян

Президент России назвал нелепой ситуацию с членством страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), которое не защищает права россиян. Такую оценку Владимир Путин дал на состоявшейся 25 сентября поздно вечером в Кремле встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Глава Центризбиркома подняла вопрос о том, что БДИПЧ ОБСЕ не защищает права граждан.

«Вы правы. Такая ситуация как-то выглядит нелепо, когда мы предоставляем все возможности, а в ответ ничего с той стороны не происходит. Ну бог с ними. Мы отдельно подумаем, что с этим делать», — сказал глава государства.

ОБСЕ — это межгосударственное региональное объединение, занимающееся вопросами мира, безопасности, демократии и прав человека в Европе и Центральной Азии. В организации состоят 57 государств, в том числе все страны ЕС и СНГ, а также Великобритания, США и Канада. Штаб-квартира находится в Вене (Австрия).