17:03
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.14
Власть

Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией

Министры иностранных дел России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии. Об этом говорится в заявлении по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Призываем действующее председательство ОБСЕ, а также руководителей исполнительных структур ОБСЕ давать должную оценку случаям проявления неонацизма, героизации и реабилитации нацистов и их пособников», — озвучено на Совете глав МИД организации.

Руководители внешнеполитических ведомств девяти стран отметили «распространение различных экстремистских движений и идеологий расистского и ксенофобского толка, включая неонацизм, который не сводится лишь к героизации движения, существовавшего в прошлом, а представляет собой современное явление, приверженцы которого отстаивают идеи национального или расового превосходства».

Они выразили «намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов Ваффен-СС и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности» и предложили объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/353656/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Миссия наблюдателей: выборное законодательство КР не соответствует стандартам
Нелегально живущим в Корее кыргызстанцам разрешили покинуть страну без штрафов
ИИ уже в редакциях: что журналистам ЦА советуют для прозрачного использования
Садыр Жапаров принял главу МИД КНР Вана И. Что известно о китайском дипломате
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл глава МИД Китая
До 19 ноября гражданам Кыргызстана нужно проверить себя в списках избирателей
МИД Кыргызстана пытается вернуть на родину гражданку, задержанную в Иране
Кыргызстанцев оповестили о временном закрытии пунктов пропуска Литва — Беларусь
МИД Кыргызстана выражает сожаление из-за санкций ЕС и предлагает сотрудничество
Счетная палата выявила нарушения в МИД на 72,7 миллиона сомов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане пустят с&nbsp;молотка три крупных завода, принадлежащих государству В Кыргызстане пустят с молотка три крупных завода, принадлежащих государству
За&nbsp;счет личных средств главы ГКНБ и&nbsp;мэра в&nbsp;Оше построили мавзолей За счет личных средств главы ГКНБ и мэра в Оше построили мавзолей
ЦИК признала результаты выборов по&nbsp;округу &#8470;&nbsp;13&nbsp;недействительными ЦИК признала результаты выборов по округу № 13 недействительными
В&nbsp;Бишкеке появится платная объездная дорога&nbsp;&mdash; кабмин одобрил В Бишкеке появится платная объездная дорога — кабмин одобрил
Бизнес
В&nbsp;России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга В России заработала ускоренная разблокировка SIM-карт для роуминга
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил первый миллион по&nbsp;акции &laquo;Ключ к&nbsp;миллиону&raquo; «Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
6 декабря, суббота
16:45
Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчину приг...
16:21
Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией
15:53
Президент Франции опроверг, что предупреждал Зеленского о предательстве США
15:39
В Тонском районе восстанавливают леса. Высажены саженцы на 30 гектарах
15:16
Россия ищет таланты в бывших советских республиках