Восемь постсоветских стран призвали ОБСЕ бороться с расизмом и ксенофобией

Министры иностранных дел России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана призвали Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) бороться с проявлениями нацизма и ксенофобии. Об этом говорится в заявлении по случаю 80-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне.

«Считаем необходимым использовать все возможности ОБСЕ для борьбы с распространением идей расового превосходства, проявлениями расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Призываем действующее председательство ОБСЕ, а также руководителей исполнительных структур ОБСЕ давать должную оценку случаям проявления неонацизма, героизации и реабилитации нацистов и их пособников», — озвучено на Совете глав МИД организации.

Руководители внешнеполитических ведомств девяти стран отметили «распространение различных экстремистских движений и идеологий расистского и ксенофобского толка, включая неонацизм, который не сводится лишь к героизации движения, существовавшего в прошлом, а представляет собой современное явление, приверженцы которого отстаивают идеи национального или расового превосходства».

Они выразили «намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов Ваффен-СС и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности» и предложили объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне и противодействию любым проявлениям неонацизма.