08:39
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Власть

Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Кыргызстан с рабочим визитом

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Хади Синирлиоглу 24-25 марта посетит Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

из архива
Фото из архива. Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Хади Синирлиоглу посетит Кыргызстан с рабочим визитом

Уточняется, что запланированы встречи с высшим руководством страны и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым.

В ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и ОБСЕ по военно-политической, экономико-экологической и гуманитарной безопасности.

Стороны также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, современные вызовы, угрозы безопасности и обсудить возможности дальнейшего взаимодействия в рамках ОБСЕ, отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367147/
просмотров: 198
Версия для печати
Популярные новости
Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Кыргызстан с рабочим визитом
