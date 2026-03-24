Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Кыргызстан с рабочим визитом

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Хади Синирлиоглу 24-25 марта посетит Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Уточняется, что запланированы встречи с высшим руководством страны и министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым.

В ходе переговоров будут обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества между Кыргызстаном и ОБСЕ по военно-политической, экономико-экологической и гуманитарной безопасности.

Стороны также планируют обменяться мнениями по актуальным вопросам региональной повестки, современные вызовы, угрозы безопасности и обсудить возможности дальнейшего взаимодействия в рамках ОБСЕ, отметили в ведомстве.