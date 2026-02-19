11:13
Власть

Депутатом ЖК вместо Жанара Акаева может стать Таалайбек Сарыбашов

После ухода Жанара Акаева из парламента мандат в Жогорку Кенеше по округу № 8 может перейти Таалайбеку Сарыбашову, который на выборах получил почти 9 тысяч голосов (6,18 процента).

Жогорку Кенеша
Фото Жогорку Кенеша

Сарыбашов родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Алайского района. В 2008 году окончил Ошский государственный юридический институт. В 2015–2018 годах был полпредом правительства в Ошской области, в 2018–2021 годах — мэром Оша. Некоторое время исполнял обязанности мэра БишкекаВ 2021 году избран депутатом парламента VII созыва.

Напоним, 18 февраля по указу президента Садыра Жапарова Жанар Акаев назначен мэром города Ош. 
