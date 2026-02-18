17:27
Власть
Сюжет: Отставка Камчыбека Ташиева

В соцсетях обсуждают фото с Ташиевым, Токторбаевым и аксакалами

В социальных сетях распространяют фотографию, на которой запечатлены академики и общественные деятели в компании с теперь уже бывшим главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым и мэром Оша Женишбеком Токторбаевым.

Источник и точная дата съемки официально не подтверждены, как и подлинность фото.

Однако пользователи обратили внимание на то, что среди присутствующих можно заметить несколько человек, ранее задержанных в рамках дела об обращении к президенту 75 человек. В частности, на фото присутствуют Бекболот Талгарбеков, Аалы Карашев, Эмиль Узакбаев и другие.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Читайте по теме
Обращение о выборах президента. Его авторов задержали по уголовному делу

Появление фотографии вызвало активное обсуждение на фоне недавних заявлений Камчыбека Ташиева. Ранее на встрече с главой государства он заявил, что не встречался с 75 аксакалами, которые подписали обращение с инициативой о досрочных президентских выборах.

Напомним, обращение группы общественных деятелей получило широкий резонанс и стало предметом общественно-политических дискуссий. Впоследствии часть подписантов оказалась фигурантами проверок и уголовных дел. 10 февраля Садыр Жапаров отправил Камчыбека Ташиева в отставку и заявил о реформе ГКНБ. 

Официальных комментариев по поводу фотографии на момент публикации не поступало.
