Изменение флага, смена фамилии. Чем запомнился торага Нурланбек Тургунбек уулу

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу сегодня на заседании парламента заявил об отставке. На этом посту он запомнился многими инициативами, в том числе неоднозначными, вызвавшими бурную реакцию в обществе.

24.kg напоминает, чем же запомнился спикер парламента.

Изменение государственного флага Фото из интернета. Новый государственный флаг Кыргызстана В качестве торага Нурланбек Тургунбек уулу стал инициатором в 2023 году одного из самых противоречивых предложений — изменить государственный флаг. Он заявлял, что флаг похож на подсолнух из-за плавно изогнутых лучей солнца. Идея вызвала резонанс в обществе, многие выступали категорически против. Но ее активно поддержали и президент Садыр Жапаров, и тогда еще глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, и другие чиновники. В итоге в январе 2024 года на площади Ала-Тоо подняли обновленный флаг республики. Сумма бюджетных средств, потраченных на его редизайн, неизвестна. Спикер ЖК тогда заявил, что все расходы оплатят спонсоры.

Новый гимн Кыргызстана На этом Нурланбек Тургунбек уулу не остановился. В 2024 году на мероприятии, посвященном 100-летию Кара-Киргизской автономной области и 140-летию государственного деятеля Иманалы Айдарбекова, он заявил, что вопрос об изменении гимна «должен пройти с участием широкой общественности». Читайте по теме Новый гимн страны: почему громкая инициатива зашла в тупик «Мы приняли нынешний гимн, когда только вышли из состава Советского Союза. Сейчас мы государство, которое встало на ноги и находится на пути развития. Поэтому мы должны поменять гимн. Он должен быть таким, чтобы пели все», — заявил торага. На сегодня нового гимна так и не создали. Все предложенные варианты в конце 2025 года отвергли депутаты Жогорку Кенеша. Но работу над новым гимном пока не прекратили.

Смена фамилии Фото Жогорку Кенеша. Нурланбек Тургунбек уулу В начале 2025 года Нурланбек Шакиев сменил фамилию на Нурланбека Тургунбек уулу, заявив, что это было его мечтой. «Как и у человека, у нации есть судьба. Иногда у нее растет престиж, и ее слава восхищает мир, иногда она оказывается в подчинении других. К сожалению, в таких ситуациях у народа забывается национальная особенность и уничтожается корень», — заявил уже Нурланбек Тургунбек уулу.

Против женских квот на парламентских выборах В конце 2024 года спикер на заседании парламента заявил: все должны быть равны, добавив, что стоит пересмотреть женские квоты на выборах. «Женщины везде хотят быть равными, а на выборах — слабые. Говорят: «Нам нужны места и квоты». А в остальное время «равные». Отбирают права и места у мужчин», —сказал он.

Продвижение кыргызского языка Фото Жогорку Кенеша. Нурланбек Тургунбек уулу «За 35 лет кыргызский язык не развивался. Это мы должны признать. Даже в соседнем Казахстане с первого по четвертый класс обучают только на казахском, другого языка нет. Мы должны идти на такие же шаги. Еще проблема: когда ввели предмет «Ыйман», то сократили по одному часу кыргызского и английского языков. Это что за отношение к кыргызскому, разве нельзя по другим языкам сократить?» — спросил торага ЖК. Он также требовал запретить просмотр детям мультфильмов на русском и английском языках. И добавил, что они много времени проводят в интернете, где нет детского контента на кыргызском.

Отключение российских телеканалов в Кыргызстане Нурланбек Тургунбек уулу предлагал отключить российское телевидение на территории Кыргызстана, включая «Первый канал» и «Россия». Одновременно потребовал увеличить контент для детей на кыргызском языке и сообщил, что республика не может тратить бюджетные средства на оплату трансляции российских каналов. «Мы не должны показывать за счет народа иностранные телеканалы. Надо отключить эти две кнопки и создать условия для местных телеканалов», — заявил он.

Против использования чужих имен Фото Жогорку Кенеша. Нурланбек Тургунбек уулу В мае 2023 года торага ЖК озадачился неправильностью написания кыргызских имен, отчеств и фамилий. «Возьмем, например, отчество Дүйшөнкулович, а вы пишите Дуйшенкулович. Поменяйте правильно, на кыргызском. Когда у нас Дүйшөнкул был Дуйшенкулом? Нурдоолот Сатыбекович — Нурдөөлөт по-кыргызски. Почему до сих пор Нурдоолот? Карасартов Алмазбек Оганович — нет Огана, есть Ооганович. Кийизбаева Жазгуль Иличевна — Жазгүл. Написано Акимов Азирет Доолотбекович — должно быть Дөөлөтбекович, не так ли? Не надо унижать кыргызские фамилии», — сказал он. Нурланбек Тургунбек уулу выступал против того, что детям в Кыргызстане дают арабские имена, заявив, что кыргызские язык и имена находятся под угрозой исчезновения. «Давайте говорить на кыргызском, все слова арабизировались. У нас же есть много красивых кыргызских имен: Бакыт, Таалай, Эльмурза, Улукбек, Балбак, Чолпон, Жылдыз, Нурбек, Акылбек. Почему мы ставим другие имена?» — заявил он.

Кем еще работал бывший спикер

Нурланбек Шакиев работал в команде бывшего президента Курманбека Бакиева с 2006 по 2009 год. В администрацию главы государства он пришел на должность пресс-секретаря, а за год до свержения Курманбека Бакиева стал его советником на общественных началах.

В 2009-м Нурланбек Шакиев возглавил общественный телеканал «ЭлТР», но после смены власти в 2010 году его сняли с должности. В 2010-2011 годах возглавлял Министерство культуры Кыргызстана.

С 2017-го по 2021-й — главный директор «Второго канала» (New TV).

В 2021 году избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от Аксыйского избирательного округа № 17. В 2022-2025 годах занимал пост торага ЖК.

30 ноября прошлого года избран депутатом парламента VIII созыва по многомандатному избирательному округу № 15. Избран спикером 17 декабря 2025-го.

Государственный советник государственной службы первого класса.