Спикер парламента Кыргызстана сложил с себя полномочия

Нурланбек Тургунбек уулу заявил о добровольном уходе с поста спикера КР. Об этом он заявил сегодня на заседании ЖК.

По его словам, он был назначен на данный пост с 2022 года и проработал до настоящего времени.

«Я хочу отметить, что я никогда не работал на одного или двух людей, я всегда работал в интересах страны, кыргызского народа. Все это время я вносил свой вклад в то, чтобы в стране принимались важные и нужные решения. Я никуда не ухожу, буду работать в качестве депутата. Мы должны научиться работать без интриг для сохранения политической стабильности», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он добавил, что вчера делегация прибыла с Турции и визит был очень продуктивным.

Ранее сообщалось о возможной отставке спикера Жогорку Кенеша Нурланбека Тургунбек уулу, которую могут инициировать сразу после его возвращения из рабочей поездки в Турцию. Об этом было заявлено после отставки главы ГКНБ и заместителя председателя кабинета министров Камчыбека Ташиева.
