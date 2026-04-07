Чиновников освободят от визитов в Жогорку Кенеше. Они будут участвовать онлайн

В рамках вопросов, рассматриваемых в Жогорку Кенеше, ежедневно приглашаются сотни чиновников, из-за чего они тратят время впустую. Теперь нужные специалисты смогут подключаться к заседаниям парламента удаленно. Об этом сегодня сообщил торага Марлен Маматалиев, презентуя приложение e-kenesh в комитете по бюджету, экономической и фискальной политике.

«Например, на 18 вопросов приглашают более 100 человек, которые приходят сюда, сидят в коридорах и ждут «на всякий случай», даже если в этом нет необходимости. В итоге им могут не задать ни одного вопроса и они просто уходят. При этом они оставляют свою основную работу, от которой порой зависят судьбы людей», — так описал текущую ситуацию спикер.

Теперь на заседания ЖК будут приходить только основные докладчики, а остальные приглашенные лица при необходимости будут подключаться дистанционно. Марлен Маматалиев отметил, что через видеосвязь можно подключить даже чиновника из Баткена или сотрудника, находящегося в заграничной командировке.

Кроме того, если депутат, находящийся в командировке, изъявит желание принять участие в работе парламента, ему предоставят возможность подключиться к заседанию удаленно.