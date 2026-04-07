Чиновников освободят от визитов в Жогорку Кенеше. Они будут участвовать онлайн

В рамках вопросов, рассматриваемых в Жогорку Кенеше, ежедневно приглашаются сотни чиновников, из-за чего они тратят время впустую. Теперь нужные специалисты смогут подключаться к заседаниям парламента удаленно. Об этом сегодня сообщил торага Марлен Маматалиев, презентуя приложение e-kenesh в комитете по бюджету, экономической и фискальной политике.

Читайте по теме
Вместо бумаги e-kenesh. Торага презентовал приложение для депутатов

«Например, на 18 вопросов приглашают более 100 человек, которые приходят сюда, сидят в коридорах и ждут «на всякий случай», даже если в этом нет необходимости. В итоге им могут не задать ни одного вопроса и они просто уходят. При этом они оставляют свою основную работу, от которой порой зависят судьбы людей», — так описал текущую ситуацию спикер.

Теперь на заседания ЖК будут приходить только основные докладчики, а остальные приглашенные лица при необходимости будут подключаться дистанционно. Марлен Маматалиев отметил, что через видеосвязь можно подключить даже чиновника из Баткена или сотрудника, находящегося в заграничной командировке.

Кроме того, если депутат, находящийся в командировке, изъявит желание принять участие в работе парламента, ему предоставят возможность подключиться к заседанию удаленно.
Материалы по теме
В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования
Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон
Депутатам Жогорку Кенеша раздали планшеты
В Жогорку Кенеше обсудили развитие рынка лекарственных трав и их переработки
Бизнес заявил о давлении госорганов: предложено оценить ущерб за пять лет
Британии предложили открыть в Кыргызстане вузы и снять барьеры для бизнеса
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Бумагу отменяют: законопроекты в Жогорку Кенеш хотят подавать онлайн
За подделку кумыса — штрафы и конфискация: закон вынесли на обсуждение
Депутаты в регионах: что больше всего беспокоит кыргызстанцев сегодня
7 апреля, вторник
15:26
В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дороже, штрафы увеличат В ЖК хотят защитить сельхозземли: застройку сделают дор...
15:24
Генпрокурор: В 2025 году 80 граждан КР были экстрадированы на родину
15:24
Кыргызстан продвигает халал-индустрию на международном конгрессе в Анкаре
15:17
В Кыргызстане снижается количество совершаемых преступлений
15:07
В КР в 2025 году зарегистрировано 1 тысяча 671 преступление в отношении детей